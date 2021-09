LUGEJA KÜSIB: Kas printeri toonerkassette võiks ka ise täita? 

Need, kes kodus printerit tihemini kasutavad, on kindlasti märganud, et uus originaalne toonerkassett tuleb osta päris kopsaka summa eest. Toonerite täitmise teenus on küll olemas, kuid lisaks on internetis müügil spetsiaalsed komplektid, mille abil saab seda tööd kodus teha. Mida arvab isetegemise mõttest printerite spetsialist?