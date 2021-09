Inimesed NIPIRAAMATU KAANELUGU |Teleajakirjanik Kadi Jaanisoo-Kuld: „Iga inimese ülesanne on olla õnnelik, siis pole ka nii palju kiuslikkust.“ Helen Serka-Sanchez , täna 07:00 Jaga: M

GALERII

Alati abivalmis: „Olen tõesti suur tegutseja: kui tekib kahtlus, et mõnel sõbral, tuttaval või naabrilapselgi on midagi juhtunud, uurin alati, kas on abi vaja. Kõige ebainimlikum on see, kui tead, et kellelgi on mõni mure või probleem, ja sa ei tee sellest välja,“ leiab Kadi. Foto: Stanislav Moshkov