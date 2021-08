UUESTI KOOLI: Haapsalu Kutsehariduskeskus ootab tekstiilierialale õppima! 

Haapsalu Kutsehariduskeskuses hakati tekstiilieriala õpetama 2005. aastal. 15 aasta jooksul on õppekavadel olnud eri nimetused, kuid eesmärk on jäänud samaks: õpetada, innustada, inspireerida, toetada käsitööst huvitatuid ning aidata neil iseseisvalt käsitöölistena hakkama saada.

Vilistlaste tegevusalad on erinevad – kes toimetab oma käsitööfirmas, kes juhatab või juhendab kohalikus MTÜ-s, kes töötab põhikohaga muul ametialal, kuid teiseks sissetuleku allikaks on käsitöö. Paljud on läinud ka õpitud erialast kõrgharidust omandama, näiteks Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžisse käsitöötehnoloogiat ja disaini või Tallinna Ülikooli käsitööõpetaja kutsepedagoogikat õppima.

Praegu on Haapsalu Kutsehariduskeskuse sessioonõppes võimalik õppida kõigil, kellel on omandatud vähemalt põhiharidus. Peaaegu igal aastal helistab enne sisseastumisi keegi kooli ja uurib ääri-veeri: „Ma olen üle 45-aastane, kas mina võin õppima tulla?“ Kooli esindajad kinnitavad siis kui ühest suust, et vanus ei ole nende koolis küll mingi takistus. Oluline on õppija tahe õppida ja lasta ennast õpetada. Tekstiilkäsitöö erialal toimub õppetöö üle nädala esmaspäevast kolmapäevani. Samas tuleb arvestada, et koolis toimub õppimise veepealne osa, suurem osa tööst tuleb teha õppesessioonide vahepeal kodus. Selline korraldus nõuab õpilastelt kõrget enesedistsipliini, sest peale töö, kodu ja pere on vaja oma ajagraafikusse mahutada ka koolitööd.