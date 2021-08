Ajakirja Käsitöö kratikonkursi kõige vahvamad kratid on selgunud 

Iga kratikonkursil osaleja sai vabalt valida, millise või millises tehnikas krati ta valmistab. Kratt on kratt ning võis valmida just sellest, mis kodus käepärast oli.

Mulle meeldisid veidi rohkem need kratid, kus meisterdaja oli kõik lõpuni hoolega läbi mõelnud ning vahva kratt tundus olevat äge iseloomuga tegelane – nii nagu see on kratirahvale kohane. Eriti tore oli, kui vahva kratt ja krati lugu ka teineteist toetasid.

Rohkem punkte said minu käest ka need kratid, kellel olid meisterdatud vähemasti käed ja jalad – kuidas kratid muidu tegutseda saavad, kui neil üldse käsi ja jalgu (või tiibu) pole. Kuigi tõsi – muinasjutumaal on muidugi kõik võimalik. Ka see, et krattide käed ja jalad on vahepeal peidus.“