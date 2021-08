NÄLJASENA RIIAS: TOP 10 toidukohta, kuhu lõunanaabrite pealinnas sööma minna  

Kui leedukaid peetakse suureks kartulirahvaks, siis lätlased ei jäävat kartulilembuse poolest oma lõunanaabritele just palju alla ja rebivat eestlastega teise koha nimel. Omaette traditsioon on Lenno sõnul kartulipannkoogid, mida serveeritakse tavaliselt lihtsalt hapukoorega. „Eelkõige tehakse neid rohkelt kodudes, laisale kokale on selleks poes müügil ka kartulipannkoogipulber, mis annab täiesti talutava tulemuse. Kindlasti on need olemas ka Lidos ja küllap mõnes teiseski kohalikku kööki pakkuvas kohas.“ Aga mis veel Lidosse puutub, siis kui kunagi oli see ainus koht Riias, kus söömas käia, siis praeguseks on toidukohti kõvasti juurde tekkinud ja Lenno arvab, et ilmselt Lido just esimeseks valikuks ei osutu.