Tallink hakkab nõudma tervisetõendite esitamist 

Uus kord viiakse sisse seoses Eestis siseriiklikult rakendatavate karmimate koroonapiirangutega ning vastavalt kolmapäeval Rootsi riiki sisenemiseks kehtestatud reeglitele. Praegusel hetkel ei rakendata tõendite kontrolli Stockholmist Tallinna väljuval suunal, kuna Rootsi riigi nakatumisnäitaja on madalam kui 75 ning Rootsist saabujatele ei kehti Eestis tõendite esitamise kohustust. Lisaks ei rakendata tervisetõendite olemasolu nõuet Rootsi riigi residentidele, kellel on õigus riiki siseneda ka ilma tõenditeta.

„Meie eesmärk uute reeglite kehtestamisega on see, et saaksime oma teenuseid võimalikult ohutult ka piirangute kontekstis edasi pakkuda ja samas aidata omalt poolt jätkuvalt kaasa riiklikule viirustõrje tegevusele,“ kommenteeris täiendava kontrolli sisseviimist Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

„Kui me soovime jätkuvalt Eesti reisihuvilistele pakkuda võimalust Rootsi reisimiseks ka sel sügistalvel ning võimaldada reisijatel reisi vältel ka sisetingimustes head toitu ja Läänemere parimat meelelahutust nautida kehtestatud piirangute kontekstis ja eelkõige ohutult, siis on loogiline, et, nagu ka kõik teised toitlustust ning meelelahutust pakkuvad ettevõtted, astume me samme kõigi pardal viibijate ohutuse tagamiseks,“ selgitas Nõgene.