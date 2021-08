Kööginipid⎮Tee vahet „parim enne“ ja „kõlblik kuni“ märkel  

Tuletame meelde!

Parim enne ≠ kõlblik kuni

„Parim enne“ märgib ära toidu minimaalse säilivusaja. See tähendab, et kui toote tekstuur, konsistents, lõhna- ja maitseomadused ei ole pärast parim-enne-kuupäeva muutunud, võib seda tarbida ka pärast möödunud kuupäeva. „Parim enne“ on näiteks saial ja leival, kuivainetel, juustul, maiustustel, konservidel.

„Kõlblik kuni“ annab aga mõista, et toidu peab tarvitama ära enne pakendil olevat kuupäeva. Selline märge on kiiresti rikneval kraamil, näiteks liha- ja piimatoodetel. Siingi tasub aga usaldada oma maitse- ja lõhnameelt, sest sageli on piim ja kohvikoorgi kõlbulikud veel paar päeva pärast märgitud säilivusaega.