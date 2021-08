TEE ISE! Püksisäärest saab moosikeetmise põll 

Tiiu käsitöö, teksapõll. Foto: Tiina Kõrtsini

Kindlasti on teil mõni tuttav, kelle sõber on koroonakilodest vabanenud ega tea, kuhu nüüd oma väga suured teksad või linasest riidest püksid panna. Nendest saab teha vahva põlle, mis on praegusel moosikeetmise ajal hädavajalik.