AUGUSTI MÄRKSÕNAD: rända ajas Nipiraamatuga, erista sammalt ja samblikku ning kuula, kes see laulab metsas  

Eesti Vabaõhumuuseumisse on eksponaadina püsti pandud 1964. aastal laudatöölistele ehitatud silikaatkividest kortermaja. 1967., 1978., 1993. ja 2019. aasta kodudesse sisse piiludes näeb, kuidas kulges argipäev ühiskorteris ja mis juhtus maal pärast kolhooside lagunemist ning milline on elu samas majas nüüdisajal.

Praegusaja elamises on huvitav avastada, et koha on endale saanud ka Nipiraamatud. Just nii! 2019. aasta moodsa avatud ruumi ja köögimööbliga elamine on sisustatud ühe konkreetse Läänemaa pere eeskujul. Kuna nende pere üht köögiriiulit ehivad Nipiraamatu väljaanded, siis sama on korratud ka muuseumi ekspositsioonis. Minge vaadake, kas leiate üles!