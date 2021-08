Lugeja küsib: millisel juhul saab maaomanik oma metsamaadel võõraste liikumist keelata? 

Millisel juhul saab maaomanik oma metsamaadel võõraste liikumist keelata? Foto: Aldo Luud

„Elame talus küla servas. Seene- ja jahihooaja alates on tihti üle meie karjamaa näha liikumas täiesti võõraid inimesi, kes suunduvad meile kuuluvasse metsa. Las inimesed käivad metsas, aga see jahipüsside kõmmutamine on teinekord üsna pealetükkiv. Kas saame jahipidamist oma maadel piirata?“ soovib teada Maarika Koselt.