Nipid looduses viibijale: Tubli abimees veekindel teip ja mida teha, kui karu ründab?

Mida teha, kui karu ründab? Foto: Erik Mandre

Linnaväsimuse ja toimeka kiirustamise vastu aitab alati käik loodusesse, kus end laadida. Metsas olemine tuletab ka meelde, mis on tegelikult tähtis. Kirjanik Valdur Mikitagi teab, et kukeseene kuulamise kunst on läänemeresoomlasel veres. Siin on nipid, kuidas metsas olemist nautida.