Kuidas liigutada suuri toataimi? Tee neile alla sõiduk! 

Augustikuu Nipiraamatu koduloos jagub lopsakust nii õue kui ka tuppa. Suured toataimed annavad rohelust ja on ka sisekujunduse osaks. Et hiiglase mõõtu taimede asukohta muuta, näiteks neid vannitama viia, on selles kodus taimepottidele alla meisterdatud ratastega sõidukid.