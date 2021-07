SÕIDA PÕRGU! Külasta Eesti ägedamaid koopaid, kus kunagi on toimetanud vanapagan

Foto: Pildid Marju Kõivupuu, Aldo Luud, Kersti Eero, Eleri Lõhmus/Valgamaalane

„Mõni põrgutee võiks ju olla sillutatud ka heade ja hariduslike kavatsustega,“ arvab kultuuriloolane Marju Kõivupuu. Raamatus „Eesti põrgute lood. Põrgu pärimuses ja maastikul“ keskendub ta koobastele, kus rahvapärimuste järgi on toimetanud vanapaganapere. Enamik Eesti liivapaljandeid ja sestap ka uhkemaid koopaid jääb Lõuna-Eestisse, aga neid leidub ka põhjaranniku paekivipaljanditel ning oma põrgu on olemas ka Saare- ja Hiiumaal. Pikem põrgutee tuleb ette võtta neil, kes elavad Lääne- või Kesk-Eestis. Õhtuleht valis raamatust kuus kohta, kuhu Vanapagana jälgi ajama minna. Ainult pidage meeles, et põrgurahvast ei maksa solvata, sest nad maksavad kurjalt kätte.