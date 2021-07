KAS RATTAPARKLAD ON IKKA TURVALISED? Bikeepi juht: iga metall on lõigatav, füüsikaseadused kehtivad ka meile!

Juuni lõpus vapustas inimesi uudis, et Bikeepi jalgrattaparklast õnnestus varastel kätte saada jalgratas. Kuidas on rattaparklaid vahepeal täiustatud? Kas inimesed peaksid muretsema, et äraolekul võib nende jalgratas võõrastesse kätesse sattuda?