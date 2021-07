PIKK NÄDALALÕPP LÄTIS: Kui Riias käidud, sõida Kuramaale  

„Riiat ja Lätit laiemalt tuntakse eestlaste hulgas tegelikult hämmastavalt vähe – põhiliselt teatakse Riia palsamit ja seda, et jäätis on saldējums. Minuealised ja minust vanemad mäletavad Riga pesumasinaid ja Läti iiriseid, melomaanid teavad ehk seda, et siin tehti kunagi Melodija vinüülplaate, legendaarne on ka Läti oma kosmeetikafirma Dzintars. Paljud on lapsepõlves käinud Riia loomaaias, aga umbes siitmaalt enamiku eestlaste puhul Läti-teadmised lõppevadki,“ tõdeb Lenno Vaitovski oma raamatus „Minu Riia. Kukkumine üles“. „Naabreid võiks alati paremini tunda,“ ütleb ka Hannes Vallikivi uues „Läti reisijuhis“. Mõlemad kinnitavad, et lõunanaabreid külastades ei tasuks piirduda vaid Riiaga.