KOERAGA TOIDUPOODI? „Kauplus ei ole lemmikloomale sobiv keskkond.“ 

Mõned kauplused on teinud väikestele koertele erandi, lubades nad kaasa võtta kas süles või spetsiaalses kandekotis, ent looma asetamine toidukorvi või ostukärusse on lubamatu. Foto: Zoonar GmbH / Alamy (Vida Press)

Facebookis Eesti koeraomanike grupis käib elav arutelu, kas koeraga tohib minna toidupoodi. Ühed leiavad, et looma koht pole kaupluses, teised on hämmingus: „Miks mitte?“ Mõni põrutab sootuks, et kui koeraga ei või kaubamajja siseneda, tuleks keelata seal ka (kasvatamatud) lapsed. Mida arvavad asjast suuremad kaubandusketid?