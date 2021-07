Unustage ühekordsed nõud! Panditops hoidis ära kümnete tuhandete ühekordsete nõude tekke 

„Ühekordsete nõude ajastu avalikel üritustel on lõpuks läbi saanud. Ühelt poolt on selle taga üritusekorraldajate ja toitlustajate suur huvi korduskasutatavate nõude järele, kuid teisalt – külastajate tungiv soov loodussõbralikult tarbida. See on põhimõtteline mõtteviisi muutus ja mul on hea meel, et me saame sellele kaasa aidata,“ sõnab Eesti Pandipakendi juht Kaupo Karba.