New York Times soovitab: reisige Viljandisse! 

Ajaleht kiidab, et Viljandi on väikelinn, mis kindlasti väärt teelt eksimist. Muu hulgas soovitatakse Paala järves ujumist. Artikli andmetel ei käi Viljandis eriti palju turiste ja seal võib olla kindel, et eest leitakse rahu ja vaikus, siiski pulbitsevat linn elust. Viljandis võib kohata huvitavaid inimesi, nautida head toitu ja kultuuri, ning tunda, et see kõik on vaid sinu päralt.