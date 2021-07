KIISUDE KÕNE: mida tähendavad kasside sagedasemad häälitsused? 

Mõned kassid nurruvad ka siis, kui neid on kimbutamas mõni tervisemure. Kui nurrumine on aeglasem ja rahulikum, viitab see sellele, et kass on olukorraga rahul. Kui kass nurrub intensiivsemalt, võib see viidata hirmule. Mõned käitumisteadlased usuvad, et nurrumine on kassi jaoks lohutav ning seda tehakse ka enesehaletsusest.