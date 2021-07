VIDEO | Rooste kimbutab? Proovi noalt rooste eemaldamiseks hoopis liiva 

Tõenäoliselt üks lihtsamaid viise rooste eemaldamiseks noalt on liiv. Mitte liivapaber, vaid tavaline liiv, mida võid leida karjäärist, rannast või lapse liivakastist. Oluline on, et see oleks peeneteraline ning ei sisaldaks suuremaid objekte, näiteks kive, mis võivad tera kahjustada.