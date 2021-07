KLIIMAMUUTUS ON KOHAL! Eestisse on jõudnud äkksurmi põhjustav „niiske kuumus“

Viimastel nädalatel valitsev kuumus võib tunduda apokalüptiline. Murekohaks on „niiske kuumus“, mille tõttu võivad isegi terved inimesed väidetavalt ülekuumeneda ja äkitselt surra. Nüüdseks on see jõudnud ka Eestisse.