PÕRGUKUUMUS LÄMMATAB? Ekspert selgitab, kuidas ruume tõhusamalt jahutada! 

Tallinna Tehnikaülikooli Ehituse ja arhitektuuri instituudi professor Jarek Kurnitski selgitab, et kuumuse tõrjumiseks on kõige parem viis õhksoojuspumba paigaldamine, mis on eriti lihtne väikeelamute puhul. „Tavaliselt paigaldatakse üks elutuppa või alumisele korrusele ja teine õhksoojuspump teisele korrusele, näiteks esikusse, et jahutatud õhk läheks uste kaudu magamistubadesse laiali,“ selgitab ta.