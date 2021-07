TAARA UPUTAB! Miks ei õnnestunud mitmel pool pudeleid ega purke ära anda? 

Rimi Eesti Food AS sisekommunikatsiooni spetsialist Heleri Tamme kinnitab, et tehniliselt on kõik taaraautomaadid töökorras ja valmis taarat vastu võtma. „Tõrkeid esineb kogutud taara äraveoga, mistõttu on laoruumid täis ning ei ole võimalik uut taarat vastu võtta,“ selgitas Tamme, miks oli reedel suletud Tartu Aardla Rimi taara vastuvõtupunkt.“

Maxima Eesti turundusdirektor Tiia Schapel räägib, et kõik Maxima taaraautomaadid töötasid läinud neljapäeval tavarežiimil, kuid esines üksikuid seisakuid kestvusega 15—45 minutit. „Need tulenesid masinate tavapärasest oluliselt kiiremast täitumisest. Panditaara tagastuse süsteemis on suureks mureks see, et tehaste ja Eesti Pandipakendi logistikasüsteem ei suuda kuumadest ilmadest tingitud koguste suurenemisega hakkama saada ehk ei jõuta materjali ära vedada.“ Ta lisab, et operaatoritel, kelleks Maxima puhul on Pandipakendi Automatiseeritud Käitlussüsteem OÜ, ei ole õigust seda ise korraldada.

„Lisaks suurendab töötavate taarajaamade koormust see, et paljud konkurentide jaamad on suletud, kuna kogutud taarat ei ole võimalik enam kuskil ladustada. Maxima on suutnud seni kõik jaamad töös hoida,“ selgitab Schapel.

Coop Eesti Keskühistu kommunikatsioonijuht Martin Miido. Foto: Delfi / Andres Putting

Coop Eesti Keskühistu kommunikatsioonijuhi Martin Miido sõnul nende Tartu kaupluste taarapunktides probleeme ei esinenud. Küll aga oli neljapäeval paar tundi suletud Otepääl asuv taarapunkt, mis sai lihtsalt täis, kuid jätkas seejärel tööd.

Selveri turundusosakonna esindaja sõnul nende Lõuna-Eesti kauplustel taara tagastuspunktidega probleeme tekkinud ei ole.

Eesti Pandipakendi büroo- ja kommunikatsioonijuhi Kerttu-Liina Urke kinnitusel on pikalt kestnud kuumalaine, äsja möödunud pühad ja piirangute leevenemine suurendanud Eestis hüppeliselt pandipakendite ostmist ja tagastamist. „Tagastusmahud pole kunagi nii suured olnud. Sellest tulenevalt on pandipakendite veoga tegelevad transpordifirmad sattunud ootamatult suure koormuse alla. Tavapärastest graafikutest ollakse maas, sest kaubikud saavad täis juba veoringide keskel. Tavaolukorras pigem nii ei juhtu. Transpordifirmad on lisanud täiendavaid veoringe ja pannud sõitma lisakaubikuid (seda ka nädalavahetusel), ent kahjuks on ikkagi meie tarvikute tarned ja kaupuste taaratagastuspunktide tühjaks vedamised nihkes.“