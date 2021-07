KASSILE MEELDIB PIIM! Kas seda tohib talle üldse joogiks pakkuda? 

Foto: Vida Press

Paljudele kassidele maitsevad piim, juust ja jogurt. Isegi iidsetes lugudes kirjeldatakse, kuidas inimesed jätavad kasside jaoks välja taldrikuid piimaga. Samuti pole saladus, et piim on hea valguallikas. Kas piima joomine on ikka kassile tervislik?