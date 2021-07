Mida teha, kui enam ei jaksa? Kust otsida abi, kui oled mingil põhjusel oma lemmikloomaga kimpu jäänud ja temast loobumine näib ainus võimalus? 

Elus tuleb kõike ette ja niisuguse loobumiskuulutuse taga võivad olla täiesti erinevad põhjused. Vahel võib asi tõepoolest olla selles, et kutsikas või kassipoeg võeti koju liiga kergel käel, kõike ei mõeldud põhjalikult läbi ja kujutlus oli tegelikkusest roosilisem – kooselu tegi kiiresti selgeks, et loomaomaniku roll käib siiski üle jõu. Aga ka sel põhjusel loobudes on uue kodu otsimine igal juhul parem lahendus võrreldes looma metsaviimise, juhuslikule taluõuele poetamise, korterist välja kolides sinna maha jätmise või lihtsalt tänavale viskamisega, mida elus kahjuks liigagi sageli ette tuleb.