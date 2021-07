Mida teha, et olla äris edukas? Ära käitu nagu eestlane ehk ära ole tagasihoidlik

Ligi 100 miljoni dollarilise käibega üleilmse koolitusfirma Mindvalley asutaja ja tegevjuht Vishen Lakhianil on karm tõdemus – 60% edust sõltub ülikoolis antavast haridusest, ülejäänu peitub aga ajastuses. Kas siis edu on 40% ulatuses kinni õnnes?