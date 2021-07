Üks kulu vähem – pakendivaba poodlemine 

Tallinnas Kalamajas asuva Ilma poe müügijuht Jelena Oshepkova teab oma kogemusest, et inimesed mõtlevad ja tarbivad aina mõistlikumalt. „Ostetakse vähem asju – kui kodus on juba paar kohvitopsi olemas, siis neid enam juurde ei osteta lihtsalt selle pärast, et värv on ilus. Näeme, et asi muutub ja see on hea.“