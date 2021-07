Lugeja küsib: kas tervisekindlustus sisaldab ka kaitset koroona eest? 

Kas tervisekindlustus sisaldab ka kaitset koroona eest? Foto: Istockphoto

Koroonaviiruse leviku ajal on reisimine olnud kõigile ebamugav. Ebakindlust on tekitanud reisipiirangud, rohked lendude ja lennuaegade muudatused ja haigestumisriskiga seotud probleemid. Kui aga siiski minna töö- või puhkusereisile, tuleks veenduda, et reisikindlustus sisaldaks koroonasse haigestumisega seotud kaitset, mis võimaldab haigestumisega või eneseisolatsiooni jäämisega seotud ebakindlust vähendada ja muretumalt reisiplaane teha.