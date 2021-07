TEE ISE! Vanadest võtmetest tuulekell 

Käsitöö. Foto: Tiina Kõrtsini

Aastaid tagasi kogusin võtmeid. Et seda kogu õigustada, proovisin, kuidas töötab võtmetest valmistatud tuulekell. Selgus, et see toimib väga hästi! Vanad Vasara võtmed helisevad nagu kellukesed ja need on ka silmale kenad vaadata.