ARVAMUS | Reisimine on ainus kulutus, mis rikkamaks teeb! 

Mulle meeldib väga ilma plaanideta reisida, nii et olemas on vaid kodus kogutud taustainfo sihtriigi ajaloost ja kultuurist, lennupiletid ja valmisolek kogeda, mis juhtuma hakkab. See toob mulle värsket vaadet ja kodus pahurdama pannud asjad asetuvad õigesse perspektiivi. Korrigeerin siis oma prioriteete ja tunnen tänulikkust. Just tänu reisimisele on minust ka paikses elus palju rohkem tolku.

Kõige elumuutvamaks on seni kujunenud reis Kuubale, kuhu olin kaua kibelenud ja lõpuks 2016. aastal ka jõudsin. Kohalikel oli juba lubatud turistiga suhelda, ning kombati kõiki võimalusi ka üsna olematu inglise keelega (Taxi? Cuban boyfriend? – Taksot? Kuuba poissõpra?).

Et eramajutusteenuse pakkujatel oli kohustuslik läbi teha kolmekuuline programm turistide soovide kohta, oli igal hommikul laual saepurust sai, munalaadne toode, vahtkummist juust ja kibe kohv piimapulbriga. See hommikusöök kujunes minu jaoks Kuuba elu kurbloolisuse ja absurdi sümboliks. Kuigi kohviriik, läks enamik ube ekspordiks ja enda tarbeks lisati kohviubadele kikerherneid. Et maitseviga petta, röstiti mass ülitumedaks ning et omakorda kibedat maitset peita, tehti jook ülimagusaks, mille kohta kuubalased ütlesid, et neile meeldib nende magus kohv, sest elu on juba niigi piisavalt kibe.

Tühjade lettidega poed ja järjekorrad meenutasid nõukogude lapsepõlve. Keset tohutut puudust inimesed aga särasid ja tantsisid iga muusikaheli peale tänavatel imelist salsat, nautisid elu ja üksteist, parandasid autosid traadi ja papiga ega lasknud end keerulisest elust segada – „suhkrut“ peale ja elu polegi nii mõru!

Olen õnnelik, et nägin veel „päris“ Kuubat. Nüüd osatakse seal turistidega ümber käia ja neile „läänelikke“ väärtusi pakkuda.

Kuubalt Eestisse naastes sain vapustuse. Sealne elujaatus oli nii kontrastne siinse pahurusega. Reisi mõjul lõpetasin töö pangas ja lasksin end üllatada uute pakkumistega. Pärast seda muutus mu elu samuti värvilisemaks.