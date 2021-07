NÄGUS AIAPIDU: kirju seltskond väärib iseloomuga salvrätikuid 

Voldi salvrätik värskeks puuleheks nii:

1. Ava salvrätik, nii et saad ruudu.

2. Murra see diagonaalselt pooleks, et saaksid kolmnurga.

3. Voldi kolmnurgaks murtud salvrätik lehvikuks, alustades selle pikimast küljest.

4. Murra volditud rätik pikemast otsast pooleks.

Foto: Laura Liinat

Voldi salvrätik seilavaks laevaks nii:

1. Ava salvrätik, nii et saad ruudu.

2. Murra see diagonaalselt pooleks.

3. Ava salvrätik uuesti. Murra parem ülemine ja vasak alumine nurk keskele.

4. Murra rätik mööda diagonaali kokku, nii et volditud kolmnurksed tükid jäävad väljapoole. Võta voltimistöö enda ette nii, et pikem külg jääb sinu ees alla. Voldi pikema külje mõlemad pooled keskele üles. Alumistest nurkadest said nüüd purjed.

5. Murra vasak puri alla ja u 2 cm pealt tagasi üles. Peida murdekoht alumise kolmnurga vahele.

6. Murra alumine kolmnurk purjedeni tagasi. Keera salvrätik teistpidi – ja valmis.

Foto: Laura Liinat

Voldi salvrätik jahvatavaks tuuleveskiks nii: