FOTOD | Vaata, milliseid suveoaase on Eesti inimesed endale ehitanud! 

Paunvere väljanäituselt ostetud saun hakkas kasvama nagu mitme peaga lohe, lisandus teine korrus, bassein ja väliköök Foto: Aive Tilk

Kui krundil on maja juba valmis ja peenramaagi olemas, tunnevad paljud koduomanikud, et midagi võiks lisaks veel olla. Liiatigi tahaks peale aiatööde õues ka jõudeaega nautida. Selleks on paljudel hoovis väike lisamaja, talveaed või väliköök. Vaata, milliseid suveoaase on endale ehitatud.