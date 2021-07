OHTRALT NIPPE! Aiapeole hoog sisse – ikka soodsalt ja taaskasutades! 

Kuigi suvisel ajal on paljud aiad niigi õiemeres, on palju pidulikum, kui ka lauale kaunistuseks lilli paned. Korja neid parem põlluservast, metsast või oma aiast, selmet osta lillepoest. Nii säästad raha ja loodust.

Kui sul on keldris või sahvris kolmeliitriseid purke, on sul ka vaasid olemas. Vaja on purgid vaid kaunistada, näiteks nende ümber paelu või nööre siduda.