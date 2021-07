TEE ISE: rippuv alus, mis täidab öökapi rolli 

1. Freesi süvend. Kui soovid, et öökapil asjad hästi peal püsiksid, freesi puuketta keskmesse ringjas süvend. Nii saad sellele u 4 cm laiused servad.

2. Puuri augud. Puuri ketta süvendatud osa servadesse neli auku nii, et need moodustaksid mõtteliselt täisnurkse ruudu. Augud peavad olema nii laiad, et köis neist läbi mahuks.