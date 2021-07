Gotland: paradiisisaar põhjamaal 

„Gotland on Rootsi kõige kirikuterikkam maakond,“ tõdeb ligi 20 suve eestlastele Ojamaad tutvustanud Heli Kurist. Kuigi need keskaegsed pühakojad on ehitatud sama n-ö tüüpprojekti järgi aastatel 1100 kuni 1350, näevad nad välja väga erinevad. Oleneb, kui palju 1350. aastaks oli valmis ehitada jõutud, sest siis tuli saarele katk. Ja 11 aastat pärast katku jõudsid kohale taanlased. Ka Herman Sergo romaani „Vihavald“ keskseks sündmuseks on Visby linna vallutamine taanlaste poolt.