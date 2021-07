JUULIKUU MÄRKSÕNAD: tee vahet kimalasel, vapsikul ja vaablasel ning kus asuvad pealinna avalikud joogiveekraanid? 

Huvitav teada: Vaablane teeb lennates päris valju häält, kuid on inimesele täiesti ohutu. Neid putukaid võib leida kogu maailmast. Tuvastatud on 170 karusvaablase liiki.

Taskufeminist kirjutab: „Keel on väga võimas mehhanism, mis kujundab seda, kuidas me maailma näeme ja kuidas sellesse suhestume.“ Konto juhib tähelepanu ühiskonnas tavapäraseks muutunud mõttemallidele, mis näitavad naisi meestest alusetult kehvemana. Näiteks, justkui ei oskaks naised juhtida hästi autot jms. Mõtteainet pakub ka, kuidas on menstruatsioon kujunenud tabuteemaks või miks ajaloo suurkujudeks on saanud mehed. Ainest kaasamõtlemiseks leiab palju!