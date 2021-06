E-POODIDE PEALETUNG: kuidas mõjutas koroona-aasta eestlaste toiduoste? Kes valisid kodumaist? Milliste kaupade puhul hind ei loe? 

Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepp ütleb, et toiduainetööstusel on koroonaperioodil läinud väga hästi. „Meil ei ole põhjust kurta. Loomulikult see ei ole olnud kerge aeg, kuid meie ettevõtted on ikkagi täismahus töötanud.“ Ta lisab, et kriisiplaanid toimisid, kuigi need koostati täiesti uudses olukorras ning teadmata, kaua kriis kestab.