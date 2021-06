70 PROTSENTI KOKKUHOIDU?! Kui palju saaks Eesti oludes päikesepaneelide abil elektriarvetelt säästa? 

Eesti Energia energiateenuste osakonna juht Mikk Tootsi ütleb, et viimastel aastatel on eestlaste seas hoogsalt suurenenud nii teadlikkus päikesepaneelidest kui ka nende kasutuselevõtmine. „Elektrilevi võrgus on viimase kahe aastaga päikeseelektrijaamade tootmisvõimsuste arv kasvanud enam kui viis korda – 41 MW-lt 213 MW-ni. See tähendab, et ka meie elektrivõrgus on üha rohkem päikeseelektrit. Näiteks selle aasta 18. aprilli päikeselisel pärastlõunal olime tunnistajaks hetkele, mil Elektrilevi võrgus oli 30% päikeseelektrit.“