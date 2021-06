RAHANUTIKUS / BÖRSIL RANTJEEKS: kuidas elada vaid dividendidest?  

Rantjee-elu, mida marksismi-kommunismi teoreetikud niivõrd põlgasid – ilmselt seetõttu, et ise nad seda elada ei saanud – tähendab võimalust ära elada sissetuleku saamiseks lillegi liigutamata. Väärtpaberiinvestori rantjee-elu näeb välja selline, et korra või paar aastas laekuvad arvele aktsiaportfelli dividendid, mis on piisavad, et võimaldada elada muretult kogu aasta.

Välismaalt saabuvate dividendidega on asi keerulisem, seal oleneb asi riigist ja ka pangast, kus väärtpaberikonto on, nii et targem on pangalt iga kord täpselt üle küsida. Lisaks on rantjee-investorile vaja ka ravikindlustust ehk haigekassat, nii et maha tuleks arvestada veel igakuine vabatahtliku kindlustuse summa. See on 1. juulist alates 188,20 eurot kuus.

Lihtsustades võiks rantjee sihiks seada keskmise brutopalga: 1473 eurot kuus ehk 17 676 eurot aastas.

Tallinna börs sobib rantjeele

Tallinna börs on Eesti rantjee-investori rõõmuks tiine dividende maksvatest aktsiatest. Näiteks Leedu või Läti kolleegil on kodubörsidel dividendimaksjaist palju väiksem valik. Siiski on paljude noteeritud ettevõtete dividendiajalugu ebakorrapärane, mis rantjeele ei sobi. Tema otsib ennekõike kahte asja: esiteks võimalikult suurt dividendi ja teiseks korrapära ehk igal aastal vääramatult laekuvat enam-vähem ühesuurust makset.

Rantjeeportfell võiks olla mitmekesine: sisaldada vähemalt viis-kuus aktsiat eri tööstusharudest. Mitmekesisus peaks aitama tasandada majandustsüklitest ja muudest ettenägematutest olukordadest tekkivaid kõikumisi. Ehk kui portfellis on näiteks Tallink, kes pandeemia ajal dividende ei maksa, siis võiks seal olla ka näiteks Merko, kes pandeemia-aegse ehitusbuumi najal jälle dividende maksab.