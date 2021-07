TEHNIKAUUDISED: kodusid vallutavad erksavärvilised ja kõrgtehnoloogilised kodumasinad  

Praegu on vaieldamatu uus trend kõrgläikega köögitehnika, õigemini on nii ette teada aasta 2022 suundumus. Külmkapid on hästi kirka värviga. Kirgas punane, kirgas sinine. Tugevad toonid. Uueks võimaluseks on kõrgläikega külmiku esipaneelid, mida saab hiljem vahetada, nagu tuju tuleb. Punane, sinine, valge või must… See annab paindlikkust ja mängulisust. Ka üürikorteris on see mugav: kui üürnik soovib teist tooni, siis vahetab ta lihtsalt külmikul esipaneeli ära. Kõrgläige ja tugevad värvid julgustavad ka rõõmsat ja elevil olemist.