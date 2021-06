KÕIK ON OTSAS! Kuumalaine tühjendas poed lühikestest pükstest, päikesekreemidest, jäätistest ja koolajookidest  

Vahel on poodi minnes vaja just seda ühte asja, mis inimese päeva paremaks teeks, kuid praeguse kuumalainega on poodidest kadunud mitmesuguseid erinevaid tooteid, mis nii mõnegi võib lausa marru ajada. Siin on mõned lugejate poolt toodud näited igapäevaselt vaja minevatest toodetest, mida kahjuks kuskilt leida pole.