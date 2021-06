GALERII | USKUMATU HINNALANGUS: kilo Eesti maasikaid saab vähem kui 4 euroga, ise korjates veelgi odavamalt 

Balti Jaama turul Tasuja talu maasikaid müüva Albert Väli hinnangul on maasikate hinnad lähiajal tõesti muutunud. „Kindlasti on langenud (hinnad), alguses olid kasvuhoonemaasikad 20 eurot kilo, nüüd tulevad põllu pealt otse juba. Kattelooride alt on juba (maasikad) olemas meil näiteks.“ Tasuja talu maasikaid saab osta 4,9 eurose kilohinnaga.