KODUSED VEEMÕNUD | Mida peaks teadma enne välibasseini ostmist? 

K-Rauta Tondi kaupluse juhataja Eveli Uibometsa sõnul mängib välibasseini ostmise puhul olulist rolli, et maa oleks võimalikult tasane. „Kaldenurk võib olla vaid väga väike, vastasel juhul ei ole lootustki basseini soovitud kujul veega täita.“ Samuti tuleks kindlaks teha, kui suur on aias olev tasane pind ja sellest lähtuvalt saab valida basseini suuruse. Uibomets kinnitab, et kui bassein on mõeldud eelkõige lastele, on oluline just tasane murupind.