RAHANUTIKUS / Ettevaatust, petturid! Kuidas petuskeeme ära tunda ja neid vältida? 

Tänavu esimese viie kuuga on Tallinna ja Harjumaa elanikud kaotanud investeerimise ettekäändel petturitele üle miljoni euro. Kaotus on ilmselt isegi suurem, sest osa inimesi pole ehk veel mõistnud, et on petturite ohvrid. Kuidas petuskeeme ära tunda ja neid vältida?