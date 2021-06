Kuumus kurnab: hoia perelemmikul pilk peal! 

Foto: Pixabay

Kauaoodatud suvesoe on lõpuks ometi käes! Pelgus, et ehk on praegune kuumalaine üldse kogu suvesoe, mis meile tänavu osaks saab, ei luba enamikul meist ülemääraste soojakraadide ja kõrvetava päikese üle eriti kurta, küll aga tuleb tähelepanelikult jälgida lemmikloomi – 30 kraadi kanti küündiv kuumus võib neile olla eluohtlik.