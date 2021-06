Hüva leili! Eestis saab saunatada nii paadis kui koopas 

1. ÕIGE SAUNAMÕNU: Saunaskäik teeb puhtaks nii ihu kui hinge, teadis vanarahvas. Foto: Lammasmäe puhkekeskus

Vana eestlane käis enne jaanitulele minekut ikka saunas, sestap tasuks peagi sammud saunateele seada. Või koguni Saunateele. Just nimelt – nagu on Sibulatee, Rannatee, Toidutee ja Veinitee, on meil olemas ka Eesti Saunatee. Eestlased kui suured saunasõbrad on ihuharimiskohti ehitanud kõikvõimalikesse paikadesse, nii maa kui vee peale, kaasa arvatud sõidukitesse.