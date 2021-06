„LOOMAARST TASKUS“ | Kui palju aretust on liiga palju ehk Kas oleme oma lemmikud koeratõud ise haigemaks aretanud? 

Puusa- ja küünarliigese düsplaasia on üks sagedasemaid koerte pärilikke haigusi, mis on tõsiseks väljakutseks arstidele ja aretajatele, kuid mille põhilisteks kannatajateks on koerad. Nemad peavad oma valusate liigestega terve elu hakkama saama.

Puusa- ja küünarliigese düsplaasia uurimise ja kontrolliga on tegeletud juba pea 50 aastat. Selle eesmärgiks ei ole haigust välja juurida vaid hoida kontrolli all ja vältida mittefunktsionaalsete liigeste võimendumist järgnevates põlvkondades. Sellised terviseuuringud on paljudele aretajatele ebameeldivad, sest kes see ikka sooviks kuulda, et tema kalli raha eest ostetud koer ei sobigi edasiseks tõuaretuseks? Paraku see nii on.