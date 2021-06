Tellid Hiinast kuueeurose jubina, maksad käibemaksu 1,2 eurot 

Tegemist on Euroopa Liidu käibemaksudirektiivist tuleneva muudatusega, mille Eesti võttis üle käibemaksuseadusesse. Muudatus puudutab kõiki väljastpoolt Euroopa Liitu saabuvaid saadetisi. See tähendab, et deklareerida tuleb nii kõik eraisikult eraisikule tasuta ehk kingitusena saadetud pakid kui ka e-poodidest tellitud saadetised.

Eraisikult kingitusena saadetud pakkidele, mille väärtus on kuni 45 eurot, jääb endiselt kehtima maksuvabastus. Kuid kõikidele väljastpoolt Euroopa Liitu asuvatest e-poodidest tellitud väikesaadetistele lisandub edaspidi käibemaks. See tähendab, et kui senini sai tellida maksuvabalt kuni 22-euroseid saadetisi, siis alates 1. juulist tuleb kõik tellitud pakid deklareerida ning tasuda käibemaks.

„Kõige lihtsamalt öeldes tuleb alates 1. juulist deklareerida kõik kolmandatest riikidest tulevad saadetised. See tähendab, et deklareerida tuleb nii e-poodidest tellitud pakid, sugulaste saadetud kingitused, kui ka välismaal reisil olles ostetud ja postiga Eestisse saadetud kaubad,“ selgitas maksu- ja tolliameti (MTA) tolliosakonna teenusejuht Kaari Lainevool.

Kõige mugavam on saadetist deklareerida elektroonselt e-MTAs, kui valida menüüst Toll - Postipaki deklaratsioon. Deklaratsiooni esitamiseks vajate kullerfirma või Eesti Posti poolt edastatud kauba saabumise teatist ja kahte viitenumbrit - eelneva dokumendi viitenumber ja transpordidokumendi number (Tracking number). Lisaks on vaja kauba väärtust tõendavat dokumenti (arve, maksekorraldus, tellimus vms). Käibemaksu arvestatakse kauba maksumuselt ja saatekuludelt ning seda saab tasuda deklareerimise keskkonnast väljumata pangalingi kaudu. Endiselt saab deklareerimiseks kasutada ka posti- või kullerettevõtte või tolliagentuuri teenust.

„Oleme teinud uuendusi e-MTA iseteeninduskeskkonnas asuvas Postipaki deklareerimise rakenduses, et deklaratsiooni esitamine oleks võimalikult lihtne ja mugav. Tuleb aga arvestada, et 1. juuli muudatused mõjutavad MTA-t ja ka posti- ja kullerettevõtteid. Palume klientidelt kannatlikkust ja mõistvat suhtumist ning soovitame kõigil enne saadetiste tellimist külastada MTA veebilehte, et olla muudatustest teadlik,“ lisas Lainevool.

Maksuamet toob näiteks, et kui tellida AliExpressist 5 euro eest kaupu, mille saatmiskulu on 1 euro, siis tuleb saadetis deklareerida ja 6 euro pealt käibemaks 20% ehk 1,2 eurot.