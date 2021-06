MILLAL ANNAVAD HINNAD ALLA? Euroopas on kauplejatel häda käes: kraam seisab riiulitel ja allahindlused on magusad. Mis juhtub Eestis?  

Just viimasel ajal on Eestis üha selgemini nähtav tendents, et allahindlused algavad juba enne, mitte peale pühasid. Seetõttu võib juba enne jaanipäeva näha poeakendel soodusmüükidele viitavaid plakateid. Mis aga võib olla sellise muutuse põhjuseks?