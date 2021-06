RAHANUTIKUS / Soome ja Rootsi aktsiaturud: kallid, kuid tuttavaid nimesid täis 

Selle asemel, et tormata kohe kõigi võimaluste maa USA börsidele seiklema, on algaval investoril kasulik kõigepealt koduõues ehk Eesti börsil ja ka lähinaabrite juures ringi vaadata. Nii saab Helsingi ja Stockholmi börsilt osta paljude selliste ettevõtete aktsiaid, millega igapäevaselt kokku puutume ning mille äri on seetõttu arusaadav ja hoomatav.